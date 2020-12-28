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Kendini bıçakla doğrayan yaşlı adamı esnaf kurtardı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bunalıma giren yaşlı adam, kendini bıçakla doğradı. Yaşlı adamı çevrede bulunan esnaf kurtardı.
Asayiş 28.12.2020, 15:43
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bunalıma giren yaşlı adam, kendini bıçakla doğradı. Yaşlı adamı çevrede bulunan esnaf kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Çayiçi Caddesi No: 51’de meydana geldi. Kimsesi olmadığı belirtilen 65 yaşındaki Mehmet Ö., girdiği bunalım sonucu boğazını ve yüzünü bıçakla kesmeye başladı. Durumu gören çevre esnafı, durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam son anda kurtarılırken, 112 ambulansına alındı. Mehmet Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kesiklerin tedavisi için hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, olay yerine gelen sağlık ekibinden bir kişi basın mensubuna engel olmaya çalışıp hakaretler yağdırdı. Yaşlı adamın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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