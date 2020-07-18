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Kendini bıçakla defalarca yaraladı
ZONGULDAK’TA KENDİNİ BIÇAKLA YARALAN BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Asayiş 18.07.2020, 10:55
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Zonguldak’ta kendini bıçakla yaralan bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı beldesi kapalı pazar yeri mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hakan B., isimli şahıs kendini bıçakla göğsünden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Olay gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Hakan B’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altında alınan yaralanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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