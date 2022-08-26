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Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi
Kayseri’de kendisine cam parçalarıyla zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Asayiş 26.08.2022, 17:34
Kayseri’de kendisine cam parçalarıyla zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.K.; Cumhuriyet Meydanı’nda cam parçalarıyla kendine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, A.K. ise kendisine zarar vermeye devam etti. Bir süre sonra A.K.’nin dalgınlığından faydalanan polis, şahsı etkisiz hale getirerek ambulansa bindirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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