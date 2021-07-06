Kendine bıçakla zarar veren hemşireyi polis ikna etti

Konya’da 5 katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden bir hemşire, balkonun yanında bulunan beton bölüme indikten sonra bıçakla kendine zarar verdi. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ikna edilen hemşire, hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hakyolu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hemşire Dilek T. (40) balkonun yanında bulunan beton bölüme inerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Dilek T.’nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışan Dilek T., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Polisin uzun uğraşlarına rağmen bulunduğu yerden inmek istemeyen Dilek T., polisin sopayla elindeki bıçağı düşürmeye çalışması üzerine bıçağı karnına defalarca batırmaya çalıştı. Polisin sopayla eline vurmasıyla bıçağı elinden düşen Dilek T., daha sonra kendisini tutmak isteyen polislere direndi. Bir ara demir korkuluklara tutunan Demir T., bir süre aşağıya sarktıktan sonra itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı. Etkisiz hale getirilen Dilek T., ambulansa bindirilmek istendiği sırada da gazetecilere, "Ambulans geldi, muhtemelen öleceğim. Devlet başkanı ile kesinlikle ilgisi yok bu olayın" dedi. 5 yıldır aynı apartmanda yaşayan Dilek T.’nin bekar olduğu, 2 haftadır işe gitmediği ve son zamanlarda psikolojik rahatsızlığının arttığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dilet T., ambulansa bindirildikten sonra tedavisi için Şehir Hastanesine kaldırıldı.