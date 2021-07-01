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Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kendiliğinden hareket eden park halindeki minibüsün altında kalan 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Asayiş 01.07.2021, 22:16
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kendiliğinden hareket eden park halindeki minibüsün altında kalan 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Kanal Sokakta yaşandı. İddiaya göre Boran K.’ya ait 33 FF 379 plakalı park halindeki minibüs aniden hareket etti. Bu sırada minibüsün etrafında oyun oynayan Boran K.’nın torunu öğrenilen 1 buçuk yaşındaki Eren K. bir anda hareket eden minibüsün altında kaldı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Eren bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Eren bebeğin cansız bedeni Düziçi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Eren bebeğin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken zaman zaman yaşanan gerginlikler nedeniyle de çok sayıda polis ekibi tedbir amaçlı kaza yerine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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