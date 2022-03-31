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Kendilerini yangından kurtaran köpeği gözyaşları içinde sevdiler

Kastamonu’da bir köyde 7 ev, 7 ahır, 1 caminin yandığı yangında havlayarak vatandaşları uyandıran "Tatar" isimli kangal köpeği, köylülerin hayatını kurtardı. Köy sakinleri, kendilerini yangından kurtaran köpeği severken gözyaşlarına boğuldu.

Asayiş 31.03.2022, 11:18
Kendilerini yangından kurtaran köpeği gözyaşları içinde sevdiler

Kastamonu’da bir köyde 7 ev, 7 ahır, 1 caminin yandığı yangında havlayarak vatandaşları uyandıran "Tatar" isimli kangal köpeği, köylülerin hayatını kurtardı. Köy sakinleri, kendilerini yangından kurtaran köpeği severken gözyaşlarına boğuldu.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Aşcıoğlu’na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı. Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kangal köpeği "Tatar" vatandaşları kurtardı

Yangın sırasında evlerinde uyuyan vatandaşlar ise "Tatar" isimli kangal cinsi köpeğin havlayarak kendilerini uyandırması ile alevlerin arasında can vermekten kurtuldu. "Tatar", havlayarak ve evin kapısını tırmalayarak sahibi Ayhan Calayoğlu’nu uyandırdı. Köpeğin sesine uyanan vatandaş, köyde yaşayan bütün vatandaşları uyandırdı. Daha sonra vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının söndürülmesinin ardından köyde yaşayan vatandaşlar, kendilerini kurtaran "Tatar" isimli köpeği gözyaşları içerisinde sevdi.

"Köpeğim bütün köyün hayatını kurtardı"

Tatar isimli köpeğin sahibi Fatih Calayoğlu, “Ben Kastamonu’da ikamet ediyorum. Ağabeyim Ayhan, hanımı ve ailesi ile birlikte burada köyde yaşıyordu. Gece saat 03.00 sıralarında yanlış hatırlamıyorsam annem, ’Köyde yangın var’ diye aradı. Kameradan baktım gerçekten yangın var. Apar topar köye geldik. Her taraf alevler içerisindeydi. Gece geç saatlerde olduğu için 2,5 yaşında ismi ’Tatar’ olan köpeğimin haber vermesiyle birlikte burada ikamet eden insanlar fark ediyor. İnsan olarak bir can kaybımız yok. Bununla teselli ediyoruz kendimizi, köpeğim bütün köyün hayatını kurtardı. Köpeğimin yangına gösterdiği tepki ile duyduğu his ile yangını duyuruyor. Ama Tatar olmasaydı belki de bu kadar insan evlerinde yanacaktı. Tatar’ın o saatte yangını görüp haykırmasıyla, abim kapılara tırmandığını söylüyor. Yoksa abim de uykudan uyanamazdı. Sağ olsun artık Tatar’a çok iyi bakacağız. Artık ona bütün köylü bakacak. Tatar zaten benim kahramanımdı, bu yangının habercisi olarak da artık bu köyün tamamının kahramanıdır, kahramanı da oldu” dedi.

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