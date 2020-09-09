Kendilerini uyaran genci darp ederek öldürdüler
İSTANBUL FATİH’TE GEÇTİĞİMİZ AY, KAVGA YAPAN İKİ GRUBU UYARAN GENÇ, UYARDIĞI KİŞİLER TARAFINDAN DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ. OLAYDAN SONRA KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞEN POLİS EKİPLERİ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASINDAN YOLA ÇIKARAK YAKALADI.
İstanbul Fatih’te geçtiğimiz ay, kavga yapan iki grubu uyaran genç, uyardığı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, kaçan şüphelileri güvenlik kamerasından yola çıkarak yakaladı.
Olay, 19 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi İSPARK içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Samet Eralp (28), aracı ile olay yerine gelerek bir arkadaşı ile birlikte bir süre eğlendi. Bu sırada park içerisinde bulunan iki grup arasında pitbull köpeği saldırtmaları sonucu kavga çıktı. Yaşanılanlar üzerine Samet Eralp, şüphelilerin olduğu gurubun yanına giderek “burada bu tip işler yapamazsınız“ şeklinde söylemlerde bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Eralp, gurupta bulunan Ufuk G. isimli şahsı yanında bulunan tabanca ile ateş ederek iki bacağından da yaraladı. Şüpheli gruptaki şahıslar da Eralp’ın elindeki silahı alarak darp edip olay yerinden uzaklaştılar. Eralp, aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti.
Polis ekipleri ise olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tanık ifadeleri ve güvenlik kameraları taranarak, Resul U., İbrahim Y., Azat Ü., Süleyman S. ve Serhat T. isimli şahısların olaya dahil oldukları tespit edildi. Şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Küçükçekmece ilçesinde ikametlerinde yakalanan şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0