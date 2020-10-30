Kendilerini savcı olarak tanıtıp köylüleri dolandıran 3 şüpheli yakalandı
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNE BAĞLI MAHMAT KÖYÜNDE VATANDAŞLARI ARAYARAK KENDİLERİNİ SAVCI OLARAK TANITARAK KÖYLÜLERİ DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde vatandaşları arayarak kendilerini savcı olarak tanıtarak köylüleri dolandıran 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Mahmat köyünde ikamet eden G.K. isimli vatandaşı telefon ile arayarak kendisini savcı olarak tanıtan kişiler adlarının FETÖ örgütüne karıştığını hakkında adli soruşturmanın başlatıldığını ve dosyanın kapanması için nakit para vermesini ilettiler. G.K.’da bir anda paniğe kapılarak kendisini arayan şahıslara 85 bin lira değerinde ziynet ve parayı kendisini arayan dolandırıcılara teslim etti. Aynı köyde M.Y. isimli vatandaşı da arayarak aynı yöntemi deneyen kişilerden şüphelenen M.Y. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında ise köylüleri dolandıran M.G. A.G. ve A.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Avanos İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3