Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar kuyumcunun 4 milyon 500 bin TL değerindeki altınlarını aldılar

Bakırköy’deki bir kuyumcuyu, savcı ve polis olduklarını söyleyerek 4 milyon 500 bin TL dolandıran 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde 4 milyon 500 bin TL değerinde altın dolandıran zanlıların kuyumcunun evine geldikleri ve kaçarak uzaklaştıkları görüldü.

Olay, 14 Aralık Çarşamba günü Bakırköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki kuyumcu H.K. kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle evine gelen kişilere yaklaşık 4 milyon 500 bin TL değerindeki altınları verdi. Kendi elleriyle milyonları dolandırıcılara teslim eden H.K. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Dolandırıcılık Masası ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kamera görüntülerinde olaya karıştıkları tespit edilen; 13 suç kaydı bulunan Ramazan B., 7 suç kaydı olan Ferhat G., 9 suç kaydı olan İsmail D. ve 5 adet suç kaydı olan korsan taksici Tunahan Ş. olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden korsan taksici Tunahan Ş. adli kontrol ile serbest kalırken diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte polis bir milyon 500 bin TL değerindeki altını ele geçirdi. Ele geçirilen altın, kuyumcu H.K.’ye teslim edilirken kalan altınları bulmak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, yaşanan dolandırıcılık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 milyon 500 bin TL değerinde altın dolandıran zanlıların kuyumcunun evine geldikleri ve kaçarak uzaklaştıkları görüldü.