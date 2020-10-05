Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı turistleri soydular
MERSİN'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP TATİL İÇİN GELEN YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARIN EVİNDE ARAMA YAPARAK, PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN BİRİ KADIN 4 ŞÜPHELİDEN İKİSİ, ONLARA YARDIM EDEN BİR KİŞİ, GERÇEK POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI.
Mersin’de kendilerini polis olarak tanıtıp tatil için gelen yabancı uyruklu şahısların evinde arama yaparak, para ve ziynet eşyalarını çalan biri kadın 4 şüpheliden ikisi, onlara yardım eden bir kişi, gerçek polisler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’e tatil için gelen Irak uyruklu A.M.H.H , L.O.M.M, M.A.M.M ve A.A.M.M, merkez Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi’nde Suriye uyruklu N.M. ve D.R. ile birlikte ev kiraladı. Gece saatlerinde Irak ve Suriyeli grubun kaldığı eve gelen biri kadın yabancı uyruklu 4 şahıs, kendilerini polis olarak tanıtıp, ’evde uyuşturucu hap saklandığı’ iddiasıyla arama yaptı. Sahte polisler, şahısların üzerinde bulunan 4 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, 350 euro, bin 750 dolar, bin 250 TL ve iki adet gümüş yüzüğü alarak kaçtı.
Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından kaçtıkları aracı tespit ettiği şüphelilerden A.A. ile karı koca olan A.U. ve H.A.’yı, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çaldıkları cep telefonları ve tabletlerle birlikte 200 euro, 267 dolar ve 485 lira para ele geçirildi.
Zanlılardan ikisi sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, A.A. adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Olayla ilgili 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
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