Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 kişi tutuklandı
KOCAELİ’NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK BİR VATANDAŞI 5 BİN EURO DOLANDIRAN YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 5 bin Euro dolandıran yabancı uyruklu 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana geldi. Bir vatandaşı arayan yabancı uyruklu dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak şahsa, kimlik bilgilerinin bir soygunda kullanıldığını, bu olayın çözülebilmesi için bankada ne kadar parası varsa çekmesi ve evinin yakınlarına gelecek olan polis ekiplerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan vatandaş, bankaya giderek tüm parası olan 5 bin Euro’yu çekti. Paraları bir poşete koyan şahıs, daha sonra bunları kendisini polis olarak tanıtan kişilere teslim etti. Ardından şahıslarla hiçbir şekilde irtibata geçemeyen vatandaş, dolandırıldığını düşünerek soluğu polis merkezinde aldı. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis olarak tanıtan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın gerçekleştirildiği yere giden ekipler, bölgede olayı gören bir güvenlik kamerasına rastlayamadı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, olayda kullanılan kiralık bir aracı tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, şahısların İstanbul Esenyurt’ta bulunan ikametlerini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.S., Y.İ. , M.A. ve M.R.A. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere Kocaeli Aşayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan M.A. ve M.R.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Y.İ ve M.S. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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