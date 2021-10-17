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Kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin değerli eşyalarını çaldılar

İstanbul’da yabancı uyruklu 5 kişi, kiraladıkları araçla turistlere kendilerini polis olarak tanıtıp değerli eşyalarını çalarak kaçtı. Şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

Asayiş 17.10.2021, 11:48
Kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin değerli eşyalarını çaldılar

İstanbul’da yabancı uyruklu 5 kişi, kiraladıkları araçla turistlere kendilerini polis olarak tanıtıp değerli eşyalarını çalarak kaçtı. Şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde kiraladıkları araçlarla kendilerini turistlere polis olarak tanıtıp üst araması yaparak değerli eşyalarını çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kamera kayıtları incelenerek araçların plaka tespiti yapıldı. Yabancı uyruklu Gholamreza R. N., Syed G. H., Javad M. adlı şüpheli şahıslar Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 13 Ekim günü adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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