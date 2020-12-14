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Kendilerini ihbar ettiler sonra kaçtılar
Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kendilerini ihbar eden çocukların polis ekipleri gelirken kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Asayiş 14.12.2020, 11:23
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Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kendilerini ihbar eden çocukların polis ekipleri gelirken kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, evlerinden çıkan 10 çocuk, kendilerini polise ihbar etti.
Çocuklar, polis ekipleri gelirken kaçarak, gözden kayboldu. Çocukların, sokakta toplanmaları ve kaçmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diğer yandan çocukların sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkıp, polise ihbarda bulunmayı oyuna dönüştürdüğü öğrenildi.Ayrıca çocuklar tek tek tespit edilip sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 31 bin 860 TL para cezası uygulandı.
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