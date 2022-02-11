Kendilerini diplomat olarak tanıtıp tuzağa düşürdükleri esnafı 260 bin lira dolandırdılar

Ankara’da kendilerini diplomat olarak tanıtan yabancı uyruklu 2 kişi, bir mobilyacıyı siyaha boyadıkları sahte dolarlarla dolandırdı. Ülkelerinden paraları ancak bu şekilde çıkarabildiklerini söyleyen şahısların bu yöntemle 260 bin liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

Ankara Altındağ’da mobilyacılık yapan E.C., mobilya fuarı için ağustos ayında gittiği İstanbul’da kendisini diplomat olarak tanıtan Kamerun uyruklu 2 kişiyle tanıştı. Tanıştığı kişilerle sahte ön mukavele imzaladığının farkında olmayan E.C., yabancı uyruklu şahıslarla ticaret anlaşması yapmak için bir müddet sonra mağazasında bir araya geldi. Kendisini diplomat olarak tanıtan şahıslar, siyaha boyanmış bir miktar doları ülkelerinden ancak bu şekilde dışarıya çıkarabildiklerini ve yanlarında bulunan cihaza koyacakları gerçek paralarla etkileşime girerek paraların normal haline döneceğini belirterek E.C.’yi kandırdı. Tuzağa düştüğünü anlamayan E.C., dükkanının kasasından çıkardığı 200 TL’lik banknotlardan oluşan 260 bin lirayı yabancı uyruklu şahıslara teslim etti. Paraları cihaza koyduktan sonra sahtesiyle değiştiren dolandırıcılar, gerçeğini aldıkları paraların sahtesini E.C.’ye iade etti. E.C.’ye anlaşmayı yarın yapacaklarını ve bu süre zarfında dolarların normale döneceğini söyleyen zanlılar, aldıkları 260 bin lirayla kayıplara karıştı.

Tam 6 ay sonra yakalandı

Siyaha boyanmış dolarların ve kendisine verilen paraların sahte olduğunu anlayan E.C., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu dolandırıcılardan birinin İstanbul’da olduğunu tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, İstanbul Emniyeti ile gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucunda şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin gerçek isminin Errick Abanda olduğu, fakat Daniel Ebong Etough isminde sahte pasaport ve kimlik kullandığı tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Dolandırıcılık yaparken kullandığı cihazla birlikte yakalandı

Şüphelilerin E.C.’yi dolandırdıktan sonra Bursa’ya kaçtıkları, ardından da İstanbul’a gittikleri ve bir otelde kaldıkları öğrenildi. Dolandırıcılık suçunda kullandığı cihaz ve sahte paralarla birlikte Şişli’de bir gecekonduda yakalanan Abanda, Ankara’ya getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.