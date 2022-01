Kendilerine polis süsü vererek bir kişiyi öldüren gaspçılar adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa’da telefondan telsiz sesi açıp kendilerine polis süsü vererek gasp için girdikleri mekanda bıçakladıkları yabancı uyruklu şahsı öldüren gaspçılar adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’ndeki bir adreste saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda telefondan polis telsizi sesi açarak kendilerine polis süsü veren şüpheliler, yabancı uyruklu şahısların birlikte yaşadığı adrese gelerek zorla girmeye çalışmış, gasp girişimi sırasında evde yaşayan şahıslar, gaspçılara karşılık verince arbede yaşanmıştı. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında yabancı uyruklu A.N. isimli şahıs, yabancı uyruklu N.E.N. isimli şahsı bıçaklamış, hastaneye kaldırılan N.E.N. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu A.N. (26), F.A. (20) ve R.M. (21) isimli şahıslar ile A.F. (28), N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) ve M.E. (33) isimli şahısları olayda kullanılan 2 bıçak ile Bayrampaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.