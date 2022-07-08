Kendilerine avukat süsü verip vatandaşları dolandıran çete çökertildi

’Hukuk bürosundan’ aradıklarını söyleyip kendilerine avukat süsü vererek, ülke genelinde vatandaşları çeşitli gerekçelerle dolandırdıkları tespit edilen şebekeye İzmir merkezli operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerindeki çalışanların, vatandaşları arayıp kendilerini avukat olarak tanıtarak çeşitli gerekçelerle para talep ederek dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler çağrı merkezinin adresini belirleyerek 5 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 6’sı kadın olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

’Hukuk bürosundan arıyoruz’ yalanı

Yapılan çalışmalarda, çağrı merkezi çalışanlarının kendilerini avukat olarak tanıtıp, "Hukuk bürosundan arıyoruz, avukatım", "Kargonuz gelmiş, kargonuzu almamışsınız. Bununla ilgili icra dosyanız var. Ödeme yapmamışsınız, haciz gelecek" ve yine "Hukuk bürosundan arıyoruz. Sigorta borcunuz var. Daha önceden kalma sigorta borcunuz var" beyanlarıyla vatandaşları kandırdıkları tespit edildi.

Lüks araçlara el konuldu

Polis ekipleri tarafından çağrı merkezinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Dijital materyaller içinde ise ülke genelinde mağdur olan vatandaşlara ait bilgiler ele geçirildi. Ayrıca suç örgütü üyelerinin suçtan elde ettiği gelirleri iktisatlı olmayan bir kişiye devir ettiği şahıslar ile ilgili 2 şüpheli daha yakalanırken, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon dahilinde aklama suçundan elde edildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde iki adet lüks araca el konulurken, yapılan inceleme sonucu suça karışan iki şüpheli daha tespit edilerek yakalandı.

21 vatandaşı mağdur etmişler

Yapılan çalışmalarda, suç örgütünün ülke genelinde 21 vatandaşı mağdur ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan toplam 9 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.