Kendi yemeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı

Siirt’in Baykan ilçesinde bir vatandaşın, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle beslediği görüntüler yürekleri ısıttı.

Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında karda yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayan Nurettin Yeşilfidan, yemeğini sokak hayvanları paylaştı. Yeşilfidan’ın bu davranışı yürekleri ısıttı. Yeşilfidan, bu karlı havada sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini söylerken, vatandaşların sokak hayvanlarını unutmaması çağrısında bulundu.