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Kendi yaktığı tarlada can verdi
KIRŞEHİR’DE TARLASINDA BAŞLATTIĞI YANGINDAN KAÇAMAYAN YAŞLI ADAM YANARAK CAN VERDİ.
Asayiş 05.09.2020, 18:10
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de tarlasında başlattığı yangından kaçamayan yaşlı adam yanarak can verdi.
Olay, Kaman ilçesine bağlı İbrişim köyünde meydana geldi. Mustafa Vezi (91), hayvanlar otlamasın diye tarladaki otları yakmak istedi. Ateşin büyümesi ile alevlerin arasında kalan yaşlı adam yanarak can verdi. Tarladaki yangını gören Zafer Alkan adlı vatandaş, muhtara haber verdi. Muhtarın ilçe itfaiye ekiplerine bildirmesi ile bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mustafa Vezi’nin Kırşehir Huzurevi’nde kaldığı ve pandemi nedeniyle İbrişim köyünde yaşayan oğlu H.V.’nin evine izinli olarak geldiği öğrenildi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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