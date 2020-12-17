banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı

'Kendi kendimi bıçakladım'... İş insanı ve eşinin 'Teflonu çizdin' kavgası hastanede sonuçlandı...

İş insanı Erkan Başboğa 1.5 aylık eşi Zeynep Melis Başboğa ile teflon tavanın çizilmesi yüzünden tartıştı. Çift arasında yaşanan tartışma sonrası Erkan Başboğa, eşini darp etti. Bu esnada Zeynep Melis Başboğa karnından bıçaklandı. Hastaneye giden Başboğa, kendi kendini bıçakladığını söyledi. Savcılık, Erkan Başboğa’ya 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Asayiş 17.12.2020, 13:53 17.12.2020, 15:35
1
'Kendi kendimi bıçakladım'... İş insanı ve eşinin 'Teflonu çizdin' kavgası hastanede sonuçlandı...

Sahibi olduğu şirketlerle lojistik ve depolama sektöründe faaliyet gösteren Erkan Başboğa (36) ile Zeynep Melis (35), Temmuz 2019’da evlendi. Çift arasındaki tartışma ise 6 Eylül günü yaşandı. Dava dosyasında yer alan ifadelere göre, ikili birlikte yemek yedikleri esnada, Erkan Başboğa yemek yediği çatalla teflon tavayı çizdi. Zeynep Melis Başboğa ise eşine tepki göstererek “Sana en pahalısını aldıracağım” dedi. İkili arasında dakikalar sonra tartışma alevlendi. “Sen bana ne biçim davranıyorsun” diyerek mutfağa gelen Erkan Başboğa, burada eşine vurmaya başladı.

İKİNCİ KEZ DARP ETTİ
İkili bir süre sonra sakinleşince, genç kadın birkaç günlüğüne de olsa evden ayrılmaya karar verdi. Arkadaşı R.G.’yi arayan genç kadın, birkaç saat sonra yeniden evine döndü. İkili evde yeniden tartışmaya başladı. Genç kadının ifadesine göre, eşi bir kez daha kendisini darp etti. Bu esnada, Zeynep Melis Başboğa karnından bıçakla yaralandı. Çağrılan ambulans ile Başboğa çifti hastaneye gitti. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaneye gitti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Erkan Başboğa, Emniyet’teki ifadesinde, aralarında tartışma yaşandığını, eşinin kendisine küfrettiğini, ancak eşini kendisinin bıçaklamadığını söyledi. Yürütülen soruşturma sonrası Erkan Başboğa hakkında, ‘kasten yaralama’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Başboğa’nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Dava, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Öte yandan Zeynep Melis Başboğa, avukatı Serdar Öktem aracılığı ile eşine karşı boşanma davası da açtı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAMIŞ
Hastanede tedavisi tamamlanan Zeynep Melis Başboğa, polis ifadesinde “Ben kendi kendimi bıçakladım. Eşim beni bıçaklamadı. Eşim beni darp etti. Ancak hür irademle, kimsenin baskısı altında kalmadan eşim Erkan Başboğa hakkında bir şikâyetim yok” dedi.

İş insanı Erkan Başboğa, geçtiğimiz yıllarda CHP İstanbul Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Başboğa, aynı zamanda DEİK Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi.

banner427
#Kavga #Başboğa #Zeynep Melis #Erkan Başboğa
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11