Kendi asarak intihar eden adam son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Beycuma Beldesi Karapınar köyünde kendi asarak intihar eden Selahattin Aydın, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Karapınar köyünde 2 çocuk babası Selahattin Aydın(65) dün kendi asarak intihar etmişti. Selahattin Aydın için bugün ikindi namazında Karapınar Kuveyt Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Diğer yandan Aydın’ın cenazesinde ailesi ve sevenler göz yaşlarına hakim olamadı.

Selahattin Aydın, ikinci namazına müteakip Kuveyt camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığa defnedildi.