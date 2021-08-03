Kemer’deki yangını duyan ekiplere yardım için seferber oldu

Antalya’nın Kemer ilçesi Tahtalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Kemer’e bağlı Beycik Mahallesi Gereden mevkiinde D-400 karayoluna 200 metre uzaklıkta çıkan orman yangını, ilk önce bölge halkı ve yoldan geçen vatandaşların, ardından orman ve büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda 3 dönüm kızılçam orman alanı zarar gördü. Yangın ihbarının hemen ardından adeta bölgeye akın eden bölgede yaşayan vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yangını haber alıp söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gelen hemşire Hatice Uzun, vatandaşları izmarit ve cam parçalarını ormana atmamaları konusunda uyararak, sadece ağaçların değil hayvanların da büyük zarar gördüğünü söyledi.

Söndürme çalışmalarını Kemer Kaymakamı Yücel Gemici de olay yerinde takip etti.