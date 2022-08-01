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Kemer’de kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde konakladıkları otelin sahilinden kaybolan yabancı uyruklu 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

Asayiş 01.08.2022, 12:40
Kemer’de kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde konakladıkları otelin sahilinden kaybolan yabancı uyruklu 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

Beldibi Mahallesi’ndeki otelde konaklayan yabancı uyruklu A.S.’nin S.S. isimli çocuğu ve bir başka otelde yine yabancı uyruklu M.M.’nin M.M. isimli çocuğu sahilden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen bölgede geniş çaplı arama çalışmasına başladı. Yolunu kaybeden 2 çocuk, otel sahiline uzak bölgede jandarma ekiplerince bulundu. Çocuklarına kavuşan turist aileler sevinç gözyaşlarına boğuldu ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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