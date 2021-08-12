Kemer’de kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Antalya’nın Kemer ilçesinde marketlere kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından E.A. isimli şahsın Kemer’de marketlere kaçak sigara satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kemer JASAT ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon yapıldı. Şüpheli, Çamyuva Mahallesi’nde yakalandı. Şüpheliye ait araçta yapılan aramada, 170 paket kaçak sigara, 78 adet elektronik sigara, 18 adet elektronik sigara likidi ve 40 adet elektronik sigara içi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli E.A. gözaltına alındı.