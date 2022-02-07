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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1:27.102’lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.
TCDD: “Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir”
Kemerburgaz’da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kemerburgaz’da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 07.02.2022, 14:25
Kemerburgaz’da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.