Kemeraltı esnafı silahlı kavgada hayatını kaybetti

İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısında esnaf olan İbrahim Karaaslan, çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün 15.00 sıralarında Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir handa meydana geldi. Çarşıda esnaflık yapan Karaaslan ile işyerine gelen R.Y. arasında, iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre R.Y., tabancayla Karaaslan’a ateş edip kaçtı.

Karaaslan kanlar içinde yerde kalırken, diğer esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaaslan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.