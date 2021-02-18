Kemençe çalan hırsız tutuklandı

Samsun’da girdiği evden kemençe ve cüzdan çaldığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, geceleyin 75 yaşındaki O.G.N. evde uyuduğu bir sırada içeri girip kapı arkasında asılı bulunan pantolonundaki içinde 400 lira para ve kimlik bulunan cüzdan ile yine kapı arkasında duvara asılı bulunan kemençeyi çaldı. Sabah uyandığında pantolonundaki cüzdanı ile kemençenin yerinde olmadığını gören yaşlı adam, Gazi Polis Merkezi’ne şikayette bulundu. Gazi Polis Merkezi ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını 32 yaşındaki V.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler söz konusu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

V.Ç. kemençeyi çaldığını ancak cüzdanı çalmadığını savundu. Polisteki sorgusu tamamlanan V.Ç. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.