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Kemel köyündeki yangın söndürüldü
ÇANAKKALE MERKEZE BAĞLI KEMEL KÖYÜ SIRTLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Asayiş 20.07.2020, 19:33
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Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü sırtlarında çıkan orman yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyünün sırtlarında bugün saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek alevlere müdahale etti. 2 hektar orman alanının, 8 hektarlık da ziraat arazisi ve anızlık alanın zarar gördüğü yangın söndürme çalışmalarına 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 140 işçi ve 10 mükellef katıldı. Söndürülen ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yanan tarım arazilerinin görüntüsü yürek burktu.
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