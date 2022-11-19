Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de yaşayan ve evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda protokol katıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim’de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edildi. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi’nde bulunan evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu için İzmit Tavşantepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraber katıldı. Törene ayrıca; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Sevi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu ve ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çok sayıda protokol ve sevenleri katıldı.