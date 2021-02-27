Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturmasında 21 kişi hakkında daha iddianame hazırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Saldırı soruşturması kapsamında daha önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekilleri Levent Gök, Murat Emir ve Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkan Başdanışmanları Kenan Nuhut ve Deniz Demir, parti görevlisi Barış Bozkurt ile CHP müşteki olarak yer aldı. Abdullah G., Cahit K., Celil E., Cevdet S., Erhan K., Gazi Y., Gülbeyaz O., Halil İbrahim T., Hasan D., Hasan Hüseyin D., Hüseyin A., Hüseyin K., Hüseyin Ü., Mehmet Arif A., Mustafa A., Mustafa G., Nuh R., Osman K., Ömer Faruk S., Ramazan O. ve Yasin Ç. ise iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin bu suçlardan 6 ay ile33yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapsi istendi.

İddianamede Kılıçdaroğlu’nun, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katıldığı, tören alanına girişi ile birlikte alanda bulunan bazı vatandaşlar tarafından yuhalanmaya başlandığı ve aleyhinde sloganlar atılarak cenaze törenine katılmasının protesto edildiği belirtildi. Bu esnada bazı vatandaşların "kahrolsun PKK", "PKK dışarı" ve "senin yüzünden geliyor bu şehitler" şeklinde sloganlar attığı ifade edilen iddianamede, şehidin cenaze namazının kılınmasının ardından protestoların tekrar başladığı ve çıkan arbede sırasında daha önce hakkında dava açılan Osman S.’nin Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı anımsatıldı. Bu olaylar nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bir vatandaşın evine götürüldüğü, zırhlı araçlar ile takviye kuvvetlerin gelerek güvenliğin sağlanması ile birlikte Kılıçdaroğlu’nun evden çıkartıldığı kaydedildi.

"Saldırı hazırlığı yok"

Başsavcılığın iddianamesinde önceden saldırı hazırlığı yapıldığı iddialarına ilişkin tespitlerde de bulunuldu. İddianamede, tören için yapılan rutin hazırlıklar haricinde cenaze töreninde olay çıkabileceğine yönelik veya bu yönde hazırlık yapıldığına dair olay öncesinde herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı, olay sonrası yapılan araştırmalarda saldırı hazırlığı yapıldığı yönünde herhangi bir somut delilin tespit edilemediği vurgulandı. Şüphelilerin bir suç işleme kararının icrası kapsamında değil, cenaze merasimine iştirak etmek amacıyla toplandıkları belirtilerek, Kılıçdaroğlu’nun tören alanına gelmesiyle başlayan protestoların, daha sonra suç oluşturan eylemlere dönüştüğü ve şüphelilerin eylemlerinden yaralama kastı ile hareket ettiklerinin değerlendirildiği bildirildi.