Kelkit’te okul önünde otomobilin çarptığı ilköğretim okulu öğrencisi küçük çocuk kurtarılamadı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde okuluna gitmek isterken otomobilin altında kalarak ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, çocuğunu bırakmak için Zübeydehanım Caddesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunun girişinde tali yola giren E.İ yönetimindeki 29 AV 669 plakalı otomobil o sırada öğlen yemeğini yedikten sonra okuluna dönen 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç’a çarptı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü E.İ gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.