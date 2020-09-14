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Keles’te sis etkili oldu

SABAH SAATLERİNDE BASTIRAN SİS ULAŞIMI AKSATTI.

Asayiş 14.09.2020, 11:14
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Keles’te sis etkili oldu

Bursa’nın Keles ilçesinde sis etkili olurken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park etti. Sabah saatlerinde bastıran sis ulaşımı aksattı. Keles-Bursa kara yolunda sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.

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