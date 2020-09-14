Keles’te sis etkili oldu

Bursa’nın Keles ilçesinde sis etkili olurken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park etti. Sabah saatlerinde bastıran sis ulaşımı aksattı. Keles-Bursa kara yolunda sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.