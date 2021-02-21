Kek kutusunda uyuşturucu ticareti polise takıldı

Kadıköy’de şüphe üzerine durdurulan Afganistan uyruklu şahsın yanındaki kek kutusunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri şahsın maddeleri temin ettiği adrese de baskın düzenledi.

Olay, Kadıköy’de geçtiğimiz cuma günü Zafer Mahallesi Söğütlüçeşme metrobüs durağında saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar esnasında şüphe üzerine Afganistan uyruklu Ahmet K.’yı durdurdu. Ahmet K.’nın yanında taşıdığı kek kutusunu inceleyen ekipler, keklerin altına saklanmış 491 gram metamfetamin ve 497 gram eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette yapılan sorgusu esnasında uyuşturucu maddeleri Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde bulunan bir adresten temin ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Ahmet K. mahkemeye sevk edildi. Zanlının ifadesi doğrultusunda polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda belirtilen adreste evdeki kek kutusu ve farklı noktalara saklanmış 880 gram metamfetamin, 1 kilo 100 gram eroin, 105 gram Afgan macunu ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.