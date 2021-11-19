Kediye çarpmak istemeyen kurye kaza yaptı: 1 yaralı

Aksaray’da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran kurye devrilen motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamete sipariş bırakmak için 68 ACH 540 plakalı motosikleti ile yola çıkan kurye Burak A. (22) caddeye geldiğinde yoluna çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kurye motosikletiyle birlikte düştü. Araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.