Kedisi yangında telef olan genç kız gözyaşlarına boğuldu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kedi telef oldu. Evde bulunan genç kız gözyaşlarına boğulurken, üst kattaki dairede dumandan mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2827 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci kat dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın anında evdeki lise öğrencisi Azra T., beslediği "Şanslı" ve "Miya" adlı 2 kediyi evden kapı önüne güçlükle çıkardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın apartman içine dolması nedeniyle apartman sakinleri hızlı şekilde tahliye edildi. 4. katta kapısını açamayan ve içeride mahsur kalan 82 yaşındaki Arzu Kaçar’ın evine giren itfaiye ekibi, kadını yangının ulaşmadığı balkona çıkarmayı başardı. Yaşlı kadının balkona çıktığı anları bina sakinleri endişeli gözlerle izledi. İyi durumda olan Kaçar, balkondan yakınlarına baktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev ise kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle üst katların dış cephesi de zarar gördü.

Gözyaşlarını tutamayan Azra T.’yi ise yakınları sakinleştirdi. Yangında dumandan etkilenen "Miya" adlı kedinin telef olduğu belirlendi. Diğer kedi "Şanslı" ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Telef olan kedi, ailenin komşuları tarafından yakındaki bir bahçeye gömüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.

"Binaya duman doldu"

Yangın esnasında yanındaki çocukla birlikte bahçeye inmeyi başaran Hanife Akçay, "İçerideyken bir ses geldi, ben asansörde kalanların olduğunu zannettim. Elektrikler kesilmişti. Bir baktım ikinci katta yangın çıkmış. Yanımdaki çocuğu aldım hemen bahçeye indim. Yoğun duman vardı, son katta mahsur kalan nineyi itfaiye kurtardı" dedi.