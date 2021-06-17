Kedileri yediği belirlenen Japonla ilgili flaş gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz hafta 5 yavru kediyi pişirip yiyen ve 10 yıl önce yakalattığı 3,5 kilo uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden adli kontrolle çıkarılıp, zorunlu olarak ülkemizde tutulan Japon D.M., ülkesine gönderilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

EVİNDEN AĞIR KOKULAR GELDİ

İstanbul Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi sakinleri ve mahalle esnafı beslediği 5 yavru kedi geçtiğimiz gün ortadan kaybolunca, yavruların nerede olduğunu öğrenmek için önce kendi çapında araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada bazı izlere ulaşan ve mahallede oturan Japon uyruklu bir şahsın yavru kedileri alarak kaldığı eve götürdüğünü görgü tanıklarından tespit eden esnaf ve mahalle sakinlerinden oluşan 4 kişilik bir grup D.M. isimli Japon'un kaldığı evin kapısını çalıp 5 yavru kedinin nerede olduğunu sordu.

Sorularına “Bilmiyorum” yanıtı alan esnaf ve mahalle sakinleri ağır kokular gelen eve girip yaptığı aramada kedileri bulamadı ama evin mutfağında bulunan fırına bakmak isteyince Japon D.M.nin direnciyle karşılaştı ve evi terk etti.

Bu olaydan bir gün sonra yavru kedilerin annesini sokakta gezindiğini gören esnaf, anne kediyi yanına alarak bir kez daha Japon D.M.'nin kapısını çaldı.

Kapının açılmasıyla eve giren anne kedi direkt mutfakta bulunan fırına yöneldi. Ancak, Japon şüpheli kediyi kovalayarak dışarı çıkardı.

MAHALLELİ POLİSE BİLDİRDİ

Yaşanan bu olaylar karşısında Japon şahsın kediyi pişirip yediğini düşünen esnaf ve mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Japon şüpheli sorguda gerçeği itiraf etti.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

10 yıl önce yakalattığı 3,5 kilo uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden adli kontrolle çıkarılıp, zorunlu olarak ülkemizde tutulan Japon D.M., ülkesine gönderilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi