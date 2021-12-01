Kedi vahşetinde 1 gözaltı: Evinde büyü malzemeleri çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir ay içerisinde 4 kedinin vahşice öldürülmesi olayıyla ilgili olarak emniyet ekipleri şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada; yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Hakan Uykan Parkı civarında 29 Ekim ve 17-18 Kasım tarihlerinde 4 kedi bacakları ve kafası kesilmiş halde ölü bulundu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın araştırılması için özel ekip kurdu. Kısa sürede çeşitli bilgilere ulaşan polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Konuya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “İlçemizde farklı zamanlarda meydana gelen bacakları kesilmiş ve öldürülmüş halde bulunan 4 kedinin failini yakalamak için Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalar sonucu, kedileri büyü yapmak için ayaklarını kesip öldürdüğü iddiası ile 1 şüpheli yakalanmış, şahsın yapılan ev aramasında büyü için kullanılan yılan derisi, eşek kılı, dev tüyü, domuz yağı ve büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirilmiş, 1 şüpheli hakkında soruşturma savcılıkça devam etmektedir" denildi.

(İLK-ÖND-