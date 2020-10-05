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Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR VATANDAŞ SU İÇMEK İÇİN GİTTİĞİ BÖLGEDE BATAKLIĞA BATAN KEÇİSİNİ KURTARMAK İSTERKEN KENDİSİ DE BATAKLIĞA SAPLANDI

Asayiş 05.10.2020, 10:04
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Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

Kahramanmaraş’ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi civarındaki meydana geldi. Keçilerini otlatan Oruç Vural (60), keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada çamura saplandığını görünce keçiyi kurtarmak için bataklığa girdi. Vural, kendisi de beline kadar bataklığa gömüldü. Civarda olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bataklığa saplanan keçi ve sahibi Oruç Vural’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oruç Vural’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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