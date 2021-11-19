Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Yaralılar arasında hamile bir kadın var”

Ankara’nın Keçiören ilçesinde tüp patlamasının ardından göçük meydana gelen apartmanın yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğunu söyledi.

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Onbirler Apartmanı’nda meydana gelen tüp patlaması sonucu 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 4 kişi ağır yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, patlama sonrası arka kısmında göçüğün yaşandığı apartmanda yıkım işlemlerine başlandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çevre güvenliğinin sağlandığı ve tahliye işlemlerinin tamamladığı apartmanda ekiplerin kontrollü yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Altınok, “Yaralıların travmaları var. Yaralılar arasında kırıkları olan, beyin kanaması olan var. Epey sıkıntılı bir süreç bekliyor. Hamile bir kadınımız var, ölen arkadaşımızın eşi” dedi.

Binada yıkım çalışmasının devam ettiğini belirten Altınok, “Biz binayı yıkıp kaldırıyoruz. Birkaç saat içerisinde burada bir şey kalmayacak. Bu bir gerçeği gösteriyor. Bu yığma binaların olduğu, eski yığma binalar. Betonarme olsa bu olmaz. Kolonlar var, çökmeden ölüyor insanlar patlamadan ziyade, enkazın altında kaldıkları için ölüyor insanlar. Biz patlamadan önce buraların tamamını kentsel dönüşüme almıştık. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı veto etti. Biz meclis çoğunluğu ile tekrar geçirdik. Fakat mecliste dedi ki ’ben bunu dava ettireceğim.’ Halbuki plan rant planı değil. İnsanların insanca yaşayacağı bir plan. Yargıya gidiyor, yargı bu planı durduruyor. İnsan hayatından hiçbir şey önemli değil. 6 ay önce söyledim burada insanlar ölürse vebali ve sorumluluğu size ait diye. Acil kentin eskiyen dokusunda kentsel dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Kendi tuzları kuru. Çok güzel binalarda ve sitelerde oturuyorlar. İnsanlarımızın hangi şartlarda yaşadığının farkında olmamız lazım. Bana göre potansiyel birçok insanımız tehdit ve tehlike altında. Sonra ah vah, tüh demenin bir faydası yok. Aynen böyle söyledim. Bugün Keçiören’de oldu, yarın İstanbul’da olur, İzmir’de olur, Bursa’da olur. Bu tür yapıların bir önce dönüştürülmesi lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yetkileri belediyelerden alıp hızlı şekilde bunları yapması lazım” ifadelerini kullandı.