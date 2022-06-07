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Keçileri kaçıran sürücü kamerada...

Bursa’da bir sürücü iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce koşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 07.06.2022, 10:17
Keçileri kaçıran sürücü kamerada...

Bursa’da bir sürücü iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce koşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahibi olduğu keçileri götürmek istediği yere aracına bağladığı iple eziyet ederek götürdü. Kilometrelerce koşan keçilerin o anlarına şahit olalar cep telefonlarıya görüntü aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanlara eziyet eden kişiye büyük tepki gösterildi.

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