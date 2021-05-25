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Keban’da 8 yavru köpeğin öldürülmesine adli ve idari soruşturma

Elazığ’ın Keban ilçesinde 8 yavru köpeğin öldürüldüğünün tespit edildiğini belirten Kaymakam Hasan Akbulut, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldığı söyledi.

Asayiş 25.05.2021, 12:13
Keban’da 8 yavru köpeğin öldürülmesine adli ve idari soruşturma

Elazığ’ın Keban ilçesinde 8 yavru köpeğin öldürüldüğünün tespit edildiğini belirten Kaymakam Hasan Akbulut, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldığı söyledi.

Keban ilçesinde 8 yavru köpek ateşli silahla vurularak, telef olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut açıklama yaptı. Bulut açıklamasında, "Hayvanseverliği ile bilinen Keban ilçemizde görmek istemeyeceğimiz bir olayla karşılaştık. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde 8 yavru köpeğin katledilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu vahim olayla ilgili derhal gerekli incelemeler başlatılmış olup, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari yönden gerekli çalışmalarımız sürmektedir" dedi.
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