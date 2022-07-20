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Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.07.2022, 18:46
Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Kdz. Ereğli ilçesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar dahilinde farklı nitelikte 2 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 14 adet mermi ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. İ.E., H.İ., A.E. ve U.S. isimli şüpheli şahıslara ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak’ ve ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçlarından adli işlem yapıldı.

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