Kdz. Ereğli’de trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sularında Kdz. Ereğli-Alaplı karayolunun Göktepe altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametine seyir halinde olan S.T., otomobiliyle kavşağa geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce akaryakıt istasyonunun yakınındaki refüje çarptı, ardından savrularak karşı refüje vurarak durabildi.

Olayı gören vatandaşlar hemen kazanın yaşandığı yere gitti. S.T.’nin yaralı olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını araçtan çıkarıp sedye ile ambulansla aldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan S.T. ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan S.T.’nin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle hasar gören araç ise olay yerine gelen çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.