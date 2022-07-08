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Kdz. Ereğli’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bayram tatili için gelen aile geçirdiği trafik kazasında 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 08.07.2022, 11:42
Kdz. Ereğli’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bayram tatili için gelen aile geçirdiği trafik kazasında 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre bayram tatili için İsmail Basatlı idaresindeki 34 DFA 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybederken sürücü İsmail Basatlı, otomobilde bulunan Fatma Basatlı, Aleyna Basatlı ve Rukiye Basatlı yaralandı. Yaralılar otomobilden çevredekilerin yardımı ile çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammet ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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