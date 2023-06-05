Kdz. Ereğli’de kaza; 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle bulunan yolcu yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Gülüç köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 43 ACK 008 plakalı motosikleti iddiaya göre, aynı istikamette ilerleyen İ.B. idaresindeki 46 ACF 019 plakalı tır sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden E.A. motosikleti devirmesi sonucu kaza yaptı. Kazada motosikletle yolcu olarak bulunan A.A. yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri A.A.’ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.