Kdz. Ereğli’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde husumeti olan iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi kesici aletle yaralanırken, 1 kişi ise başına aldığı darbe ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kestaneci Mahallesi Karaelmas Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.K. ile A.Ö. mahalledeki marketin önünde karşılaştı. Bir süre sözlü tartışan T.K. ile A.Ö. ardından kavga etmeye başladı. Kavgada A.Ö., T.K.’yı kesici aletle ile yaralarken T.K. ise başına aldığı darbelerle yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis ekiplerinin yardımıyla yaralıları ambulansa aldı. Yaralılardan T.K. Ereğli Devlet Hastanesine, A.Ö. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.