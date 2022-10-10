Kdz. Ereğli ve Kozlu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ile Kozlu ilçelerinde 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 2 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kozlu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda S.Ş., R.Ö, T.A, O.Ç. ve S.Ç. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. S.Ş., R.Ö, T.A, O.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslara ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlemler yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise E.A, T.K. ve O.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da 4 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca ve 64 adet mermi ele geçirildi. E.A., T.K. ve O.Ç. isimli şüpheli şahıslara ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlemler yapıldığı bildirildi.