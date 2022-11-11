Kdz. Ereğli polisinden uyuşturucuya geçit yok

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde satan ve temin eden 2 kişi yakalandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Akarca Mahallesi Mustafa Güceri Sokak üzerinde T.D. ve M.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 90 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve suçtan elde edilen 2 bin 100 TL ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. isimli şahsa ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan, T.D. isimli şahsa ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen T.D. isimli şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.