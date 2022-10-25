Kazılan çukurda toprak altında kalan işçi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yürütülen altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu belden aşağısı toprak altında kalan işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinesiyle kazılan çukura boru döşenmesi esnasında giren işçi Zeynel U. yaşanan çöküntü sonucu bulunduğu yerde sıkıştı. Belden aşağısı kayan toprak altında kalan işçi, olayı gören çalışma arkadaşlarının da yardımıyla kazılan yerden hemen çıkarıldı. Yaralan işçi, iş kazası ihbarı üzerine adrese sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynel U.’nun ayağından yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.