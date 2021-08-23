banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları

Kazdağları’ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda tek noktada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına 7 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Asayiş 23.08.2021, 13:19
Kazdağları’ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda tek noktada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına 7 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Arazinin sarp olması nedeniyle daha çok havadan müdahale yoluyla müdahale edilmeye çalışılan yangın için karadan da çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, tanker ve yangın ekibi sevk edildi. Yangına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın koordinasyonunda oluşturulan özel ekip tarafından müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ile yangının kuzey batı yönüne doğru devam ettiği, yangın bölgesinin zorluğa rağmen karadan da müdahale edildiği ifade edildi.

Yorumlar (0)
31°
açık