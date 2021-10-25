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Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı
Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları’nda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Asayiş 25.10.2021, 11:13
Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları’nda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları’nda saat 06.40 sıralarında meydana gelen orman yangını 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede hızı 50 kilometreyi geçen rüzgarla da mücadele eden ekipler, 70 dönümlük alandaki çalışmaları havadan sonlandırdı.